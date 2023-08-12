Yay Haftalık Burç Yorumu / 14-20 Ağustos 2023
14-20 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Akademik, yurtdışı, uluslararası konularda yeni açılımlar gerçekleşebilir. Yeni bir eğitime başlayabilir, yükseköğrenim başvuruları, vize, evrak başvuruları yapabilir, yurtdışıyla ilgili bir planınız varsa haberler ve gelişmeler yaşanabilir.
Yarım kalmış bir eğitimi bitirebilirsiniz. Önümüzdeki 10 gün seyahatler artabilir, seyahatlerde yeni tanışmalar yaşanabilir, geçmişteki bir aşkla karşılaşılabilir. İşle ilgili toplantılar, iş yolculukları, sosyal medya, reklam, tanıtım, pazarlama alanlarında yenilikler, iş çevrenizle fikir alışverişleri gündeme gelebilir.