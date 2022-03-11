Yay Haftalık Burç Yorumu / 14 Mart – 20 Mart 2022

14 Mart – 20 Mart 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kariyer ve aile arasındaki denge, toplumsal statünüz, gelecek planlarınız ön planda olacaktır. Yeni bir işe başlayabilir, kendi işinizi kurmaya karar verebilir, iş değiştirebilirsiniz.

Kimileri için pozisyon, görev değişimleri yaşanabilir. Evlenmek, aile kurmak, çocuk sahibi olmak gibi konular dikkat çekebilir. Başarı odaklı olacak ve dikkat çekeceksiniz. Çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınızla ilgili gündemler, plan ve organizasyonlarda ani değişimler yaşanabilir.