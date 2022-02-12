Yay Haftalık Burç Yorumu / 14 Şubat – 20 Şubat 2022

14 Şubat – 20 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Motivasyonunuz ve yaşam enerjiniz yükseliyor. Yeni bir eğitim, süre gelen bir eğitimde başarı ya da akademik bir eğitimin tamamlanması gündeme gelebilir.

Yurtdışı, yabancılar, ticaret alanında yeni anlaşmalar, sözleşmeler yaşanabilir. Yurtdışı hedeflerinizle ilgili gelişmeler meydana gelebilir. Uzak seyahat planları yapabilirsiniz. Hukuksal konularda beklediğiniz bir dava ya da mahkemenin sonuçlanması söz konusu olabilir. Kardeşlerinizi ilgilendiren konular öne çıkabilir. Yeni bir projeye adım atabilirsiniz.