Yay Haftalık Burç Yorumu / 16-22 Ocak 2023
16-22 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mars ve Merkür retrosu tamamlanırken artık iletişim, sosyal medya, reklam, tanıtım konusunda girişimlerde bulunmak için harekete geçebilirsiniz.
Para kaynaklarınız için yeni bağlantılar bulabilir, yeni ya da ertelediğiniz eğitimlere başlayabilir, eğitim verebilir, ticari atılımlarda bulunmak istiyorsanız gerçekleştirebilirsiniz. Kardeş, yakın akraba, arkadaş ilişkilerinde iletişim sorunları artık sona eriyor. Merkür retrosunun bitimi bu anlamda size rahatlık getirecektir. Zihinsel olarak yeni fikirlere sahip olabilir, fikir birlikleri yapabilirsiniz.