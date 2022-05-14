Yay Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ruhsal ve bedensel sağlığınıza önümüzdeki 6 ay boyunca dikkat etmelisiniz. Psikolojik bazı dönüşümleri fırsat olarak görmelisiniz.

Hem kendinizle hem çevrenizle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Yaşamınızı gözden geçirmeli, hedeflerinizi doğru planlamalısınız. Arınma zamanı. İçe dönebilir, maneviyata yönelebilir, kendinizi şifalandırabilirsiniz. Zararlı, toksik tüm ilişkileri temizleyin. Beslemenizi, uyku düzeninizi, alışkanlıklarınızı düzenleyin. Çalışma arkadaşlarınız, hizmet aldığınız kişilerle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz.