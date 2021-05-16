Yay Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

14 Mayıs- 28 Temmuz arası Jüpiter kısa zamanlı seyahatiyle ev, yuva, aile temalarını gündeme getiriyor.

Aile içinde ebeveynlerle ilişkilerde rahatlama, sorunlar varsa çözümü gibi konular öne çıkacaktır. Bazılarınız için ise ebeveynlerin sorumluluklarında artış meydana gelebilir. Yeni gayrimenkul alım satım konuları, taşınmak, evini yenilemek, tadilat, tamirat gibi kararlar ön plana gelebilir. Aileden kalan miras, maddi konuların yenilenmesi mümkün olabilir. Jüpiter yaşamınızda değişken durumları ortaya çıkartabilir. Sakin kararlar alın.