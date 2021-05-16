Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yay Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Yay Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

17 – 23 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
16 Mayıs 2021
Yay Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

14 Mayıs- 28 Temmuz arası Jüpiter kısa zamanlı seyahatiyle ev, yuva, aile temalarını gündeme getiriyor.

Aile içinde ebeveynlerle ilişkilerde rahatlama, sorunlar varsa çözümü gibi konular öne çıkacaktır. Bazılarınız için ise ebeveynlerin sorumluluklarında artış meydana gelebilir. Yeni gayrimenkul alım satım konuları, taşınmak, evini yenilemek, tadilat, tamirat gibi kararlar ön plana gelebilir. Aileden kalan miras, maddi konuların yenilenmesi mümkün olabilir. Jüpiter yaşamınızda değişken durumları ortaya çıkartabilir. Sakin kararlar alın.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası