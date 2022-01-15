Yay Haftalık Burç Yorumu / 17 Ocak – 23 Ocak 2022

17 Ocak – 23 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 15 gün finansal alanda bazı baskılarla karşılaşabilirsiniz. Gelir gider konusunda yetersizlik duygusu yaşanabilir.

Beklenmedik borçlar, unuttuğunuz ödemelerle karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınız bu dönem artabilir ve gelecek kaygısı içine girebilirsiniz. Yeni yatırımlara karşı mesafeli durmalısınız. Nafaka, tazminat, vergi, kredi, miras konularında zorluklar ortaya çıkabilir. Yeni bir kredi başvurusu ya da ortaklık gibi başlangıçlardan kaçının. Ortaklı kazançlarınızda beklenmedik durumlar ya da beklediğiniz bir paranın elinize geçmemesi söz konusu olabilir.