Yay Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Eylül 2023

18-24 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Başak yeniayı toplumsal statünüz, evliliğiniz, birlikteliğiniz, kariyeriniz adına önemli etkiler getirecek. Mesleğinizde başarı yakalayabilir, takdir görebilir, yeni bir işe başlayabilir, görev, pozisyon değişimi yaşanabilir.

İşinizi değiştirebilir, işinizden ayrılabilir, başka bir kariyer planını devreye sokabilirsiniz. Terfi gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra kiminiz için evlilik, kiminiz için boşanma kararları gündeme gelebilir. Bazıları için çocuk sahibi olmak gibi sorumluluk içeren etkiler devrede. Taşınabilir, yer, şehir değiştirebilirsiniz. Hayatınıza format atmak ve fazlalıklardan kurtulmak isteyebilirsiniz. Gökyüzü bu konuda size cesaret verecektir. Ebeveynlerle ilgili konular, onların sağlıkları ön planda olabilir.