Yay Haftalık Burç Yorumu / 18 Ekim – 24 Ekim 2021

18 Ekim – 24 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Duygusal ilişkiler, flörtler, birlikteliklerde dönüşümler, arafta kalmış konuların tamamlanması, ya da bitişi söz konusu olabilir.

Arkadaşlıklarınız ve sosyal hayatınızın da etki almasıyla bazı kopuşlar yaşanabilir. Çocukları olanlar için onların gelecekleriyle ilgili önemli kararlar verilebilir. Harcamalarınıza dikkat edin ve yatırım yapmayı düşünüyorsanız sağlam adımlar atın. Riskli yatırımlara karşı temkinli olun. Kariyer değişimleri, görev değişimleri, terfi ve zam gündemleri karşınıza gelebilir.