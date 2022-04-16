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Yay Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yay Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

Plan ve projelerde emeklerinizin karşılığını almanız, takdir ve ödül gibi başarı getiren etkilerle karşılaşabilirsiniz.

Yeni teklifler alabilir, vakıf, dernek gibi sosyal gruplara dahil olabilirsiniz. Hayatınızda beklentilere ulaşabilir, hedeflerinizle ilgi yeni kararlar alabilir, görev değişimi, terfi, zam alabilir, başarı sağlayabilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarda mesafe ve kopuşlar meydana gelebilir.

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