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Yay Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yay Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

Önümüzdeki 1 ay uzak çevreler, uzak akrabalarla ilgili konular, yurtdışı ticaret alanında yenilikler söz konusu olabilir.

Vizyonunuzun genişleyeceği bir dönem. Pozitife odaklanmalısınız. Eğitimlere başlayabilir, yurtdışı eğitime gidebilir, daha çok okuyup araştırdığınız bir dönemin içinde olabilirsiniz. Kimilerinizin sosyal medya, reklam, pazarlama alanında etkileşimi artabilir. Yatırım alanı hareketlenirken, ödemeler, borçlar, harcamalar yükselebilir.
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