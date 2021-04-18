Yay Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

20 Nisan itibariyle meslek hayatınız, yoğun çalışma koşullarınız ön planda olacak.

Çok çalışacağınız, yeni fikirler ortaya sunacağınız, plan ve projelerin içine dahil olacağınız, ekip çalışmalarının artacağı bir döneme işaret ediyor. Çalışmıyorsanız günlük rutinleriniz, ev içi düzen sizi yorabilir. Sağlık konuları, tedaviler, kontroller önümüzdeki 1 ay öne çıkabilir. Uranüs'ün 22 Nisan civarı Merkür'le etkileşimi kariyerle ilgili değişim ve beklenmedik gelişmeleri gündeme getirebilir. Aile büyükleriniz sağlığına bu dönem dikkat edin.