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Yay Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Yay Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

19 - 25 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
18 Nisan 2021
Yay Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

20 Nisan itibariyle meslek hayatınız, yoğun çalışma koşullarınız ön planda olacak.

Çok çalışacağınız, yeni fikirler ortaya sunacağınız, plan ve projelerin içine dahil olacağınız, ekip çalışmalarının artacağı bir döneme işaret ediyor. Çalışmıyorsanız günlük rutinleriniz, ev içi düzen sizi yorabilir. Sağlık konuları, tedaviler, kontroller önümüzdeki 1 ay öne çıkabilir. Uranüs'ün 22 Nisan civarı Merkür'le etkileşimi kariyerle ilgili değişim ve beklenmedik gelişmeleri gündeme getirebilir. Aile büyükleriniz sağlığına bu dönem dikkat edin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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