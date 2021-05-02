Yay Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür'ün İkizler burcu transiti ikili ilişkiler, aşk hayatı, ortaklık, evlilik konularında yenilikleri, yeni kararları yaşamınıza getirebilir.

Psikolojik olarak özgürleşmek isteyeceksiniz. Yeni ticari girişimler, projeler meydana gelebilir. Kimileriniz duygusal birlikteliklerinde sorunlarına çözüm arayışı getirirken, kimileriniz de yeni birlikteliklere başlangıç kararı alabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Akrep dolunayının etkileri sürüyor. Kendi sağlığınız ve ailenizin sağlığıyla ilgili gündemler ortaya çıkabilir. Bazı sırlarla yüzleşmeler, sizi aşağıya çeken konuları bırakmak ve fark etmek gibi krizler yaşayabilirsiniz.