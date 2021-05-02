Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yay Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Yay Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

2 – 9 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
2 Mayıs 2021
Yay Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür'ün İkizler burcu transiti ikili ilişkiler, aşk hayatı, ortaklık, evlilik konularında yenilikleri, yeni kararları yaşamınıza getirebilir.

Psikolojik olarak özgürleşmek isteyeceksiniz. Yeni ticari girişimler, projeler meydana gelebilir. Kimileriniz duygusal birlikteliklerinde sorunlarına çözüm arayışı getirirken, kimileriniz de yeni birlikteliklere başlangıç kararı alabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Akrep dolunayının etkileri sürüyor. Kendi sağlığınız ve ailenizin sağlığıyla ilgili gündemler ortaya çıkabilir. Bazı sırlarla yüzleşmeler, sizi aşağıya çeken konuları bırakmak ve fark etmek gibi krizler yaşayabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
27 Nisan Akrep burcu Süper Dolunayı: Güvendiğim dağlara kar yağdı
20 Nisan Güneş Boğa burcunda: Sahip olmak mı ait olmak mı?
Koç Yeniay’ına girdik, Türkiye ve dünyayı neler bekliyor?