Yay Haftalık Burç Yorumu / 2 Ağustos – 8 Ağustos 2021

2 Ağustos – 8 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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15 Eylül'e kadar enerjiniz kariyer alanınızda olacaktır.

Mesleki ilerlemeler, yeni iş görüşmeleri ticari konularda yeni girişimler meydana gelebilir. Daha önceden yapmış olduğunuz iş başvuruları varsa geri dönüşlerle karşılaşabilirsiniz. Keskin çıkışlara kapılmayın. Motivasyonunuz yükselirken, yaşamınızdaki otorite figürleriyle ilgili gerginliklere dikkat edin. Aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili sorumluluklar artarken, ev ve iş dengesini kurmakta bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz.