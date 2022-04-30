Yay Haftalık Burç Yorumu / 2 Mayıs – 8 Mayıs 2022

2 Mayıs – 8 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş tutulması etkileri önümüzdeki 6 ay sağlığınızla ilgili ertelediğiniz konuları, beslenme, bedensel iyileşme, hayatınızın düzenini yeniden ele almak adına değişim getirebilir.

Özellikle bu dönem boyun, boğaz, üreme, tiroid sorunları tetiklenebilir. Çalışma şeklinizde ya da çalışma ortamınızda değişimler meydana gelebilir. Venüs Koç burcu yolculuğu aşk hayatınızda yeni flörtleri, ilişkinizde romantik ve hareketli bir dönemi başlatacaktır. Hayattan keyif alacaksınız. Hobilerinize, kendinize zaman ayırabilir, çocuklarınız varsa ilişkiniz güzelleşebilir.