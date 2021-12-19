Yay Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İkizler dolunayı ilişkilerle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.



Kimileri yeni bir ilişkiye başlarken, kimileri birlikteliği evliliğe taşımak, kimileri de sonlandırma kararı alabilir. Yeni iş birlikleri, yeni ortaklıklar anlamında Venüs retrosu bugün başlıyorken, maddi anlamda ortak paylaşımlara dikkat edin, evlilik kararı almak içinse 30 Ocak'ı bekleyin. Yeni görüşmeler, teklifler alabilirsiniz. Koşullarınız sağlam ele alın. Borçlanmamaya bakın, yatırımlar, anlaşmalar, sözleşmeler için acele kararlar vermeyin.