Yay Haftalık Burç Yorumu / 20 Eylül – 26 Eylül 2021

20 Eylül – 26 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Balık Dolunayı aileniz eviniz yuvanız konularını aydınlatıyor. Ev almak, satmak, gayrimenkul yatırımı, taşınma, yer ve iş değişimi gibi konular öne çıkabilir.

Sürpriz iş başlangıcı yapabilirsiniz. Yuva kurmaya karar verebilir, ailenizle yaşıyorsanız evden ayrılabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konular, onlarla ilişkiler, onların sağlıkları bu dönem belirgin şekilde gündeme gelebilir. Evinizle ilgili değişimler, işinizi eve taşıma kararı da meydana gelebilir.