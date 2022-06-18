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Yay Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yay Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

Burcunuzda gerçekleşen dolunay etkileri devam ediyor. Ticari anlaşmalar, ortaklıklar yapabilir, anlaşmalar, danışmanlıklar, var olan ilişkilerde evlilik teklifi almak ya da etmek gündeme gelebilir.

Hukuki konularda fırsatlar yaşanabilir. Kalbi boş olanlar için yeni bir aşka yelken açmak mümkün. İş ortamınızda beklenmedik değişimler söz konusu olabilir. Zam, prim gibi para artışları yaşanabilir. Mayıs ayında meydana gelen konuların tamamlandığına şahitlik edebilirsiniz. Güneş Yengeç geçişi banka, vergi, ödemeler, eşin parası, nafaka, tazminat konularını önümüzdeki 1 ay boyunca gündeminize getirecektir.

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