Yay Haftalık Burç Yorumu / 21-27 Ağustos 2023

21-27 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Retro enerjileriyle dolandırıcılıklara, kafa karışıklıklarına, güvensizliklere dikkat edin. Taşınmak gibi bir fikriniz varsa acele etmeyin. Bilgi hırsızlıklarına karşı işinizi, gücünüzü, evraklarınızı sağlama alın. Mail, mesaj, telefon gibi bilgilerinizi yedekleyin.

Daha önce başvurduğunuz yerlerden geri dönüşler alabilirsiniz, bu durumda çalışmaya başlamak sorun teşkil etmeyecektir. Ancak yine de şartlarınızı doğru gözden geçirin. Çalışma düzeninizi sorgulayabilirsiniz. Yeni iş başvurularından bu dönem kaçının. Kariyerinizde eksiklerinizi tamamlamak, plan ve projeler geliştirmek için elverişli zamanlar. Yeni bir iş kurmak için acele etmeyin, retro sonrasını bekleyin. Aile ilişkileri, aile büyükleri, üstlerinizle olan iletişimde aksiliklere ve yanlış anlaşılmalara karşı tedbirli olun.