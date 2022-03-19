Yay Haftalık Burç Yorumu / 21 Mart – 27 Mart 2022

21 Mart – 27 Mart 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş Koç seyahati size uzun zamandır aradığınız motivasyonu getirerek, yaşam coşkunuzu arttıracaktır.

Yeni aşk, flörtlere başlayabilir, sosyal çevrenizle planlarınız aktifleşebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler için müjdeli haberler gelebilir. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili güzel gelişmeler, haberler alabilirsiniz. Hobilerinize vakit ayırabilir, yatırımlarla ilgili gündemler dikkat çekebilir. Dolunay etkisi devam ederken akıl karışıklıklarına, odaklanma sorunlarına, aile büyüklerinizin sağlığına dikkat edin.