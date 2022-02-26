Yay Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022
21 Şubat – 27 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ev, aile, yuvanız konularında ortak gündemler öne çıkarken, aile büyüklerinin sağlıkları, eşinizin yaşamı, hane içinde bir evlilik kararını gündeme getirebilir.
Ev hayatınıza bir düzen getirebilirsiniz. Taşınabilir, gayrimenkul alım satım, kiralama gibi kararlar alabilir, yer değişimleri yaşanabilir. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in Yeniaya kavuşumu yatırımlarla ilgili güzel gelişmeleri hayatınıza getirebilir. Hukuksal konularda gelişmeler, yurtdışı eğitim, uzak akrabalardan güzel haberler gelebilir. Harcamalarınız artabilir.