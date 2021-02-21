Yay Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Güneş'in 4. evinize geçmesi ebeveyn, aile, eş konularını öne çıkaracak.

Maddi konular, duygusal ilişkilere dair yeni kararlar alabilirsiniz. Bu bir evlilik kararı olabileceği gibi var olan partner ilişkisini ciddiyete taşıma şeklinde ortaya çıkabilir. Mülk, gayrimenkul, tadilat ve taşınma konuları 21 Şubat itibariyle gündeminize gelebilir. Yakın çevre, arkadaş, yakın akraba ve eşten yaşamın hangi alanında ihtiyaç duyuyorsanız destek alabilirsiniz. Yeni ticari anlaşmalar, yatırımlar söz konusu olurken, yeni iş başvuruları gündeme gelebilir.