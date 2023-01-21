Yay Haftalık Burç Yorumu / 23-29 Ocak 2023
23-29 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 10 gün kardeşler, akrabalar, kuzenler, arkadaşlarla bir araya gelmek, sosyalleşmek, fikir birliğinde bulunmak gibi etkiler öne çıkıyor. Çevrenizle fikirsel paylaşımlarda bulunabilirsiniz.
Yakın çevrenizin hayatında hızlı ve sürpriz gelişmeler öne çıkabilir. Yeni şeyler keşfetmek, öğrenmek isteyeceksiniz. Mesleki araştırmalar yapabilir, yazıp çizebilir, medya, basın yayın, sosyal medya alanında girişimlerde bulunabiliriniz. Yeni anlaşma ve sözleşmeler gündeme gelebilir. Kimileriniz yeni bir eğitime başlayabilir, kısa seyahat planları yapabilir ya da yolculuğa çıkabilir.