Yay Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022
23 Mayıs – 29 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mars'ın Jüpiter'le birlikte Koç burcu geçişi aşk ve romantik birliktelikleri öne çıkartırken, sizi neyin mutlu edip etmediğini sorgulayabilirsiniz.
Çözüme ulaşmamış konular bu dönem sonuca ulaşabilir. Yeni maceralara atılmak isteyebilirsiniz. Ortaklı bir işe başlamak istiyorsanız 6 Haziran Merkür retrosunun bitimini beklemek yarar sağlayacaktır. Çocuklarınızın yaşamı, işi, eğitimi alanında fırsatları karşınıza getirebilir. Çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. İş hayatınızda yeni yatırım kararları gündeme gelebilir.