Yay Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Ay tutulması burcunuzda. Sizin için çok önemli bir 6 ay başlıyor.

Yaşamınızda nereye ve nasıl yön vermeniz gerektiğiyle önemli kararlar verebilirsiniz. Yenileniyor ve bir döngüyü kapatacaksınız. Hayatınızın her alanında dönüşümlere hazır olun. Kariyerinizde, ilişkilerinizde değişimler yaşanırken, bazı kişileri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. İkili ilişkilerle, evlilikle ilgili sorunlu birliktelikler bitebilir. İmajınıza ve fiziksel görüntünüzde değişimler yapabilirsiniz. Yer değişimleri ve taşınma kararı alabilirsiniz.