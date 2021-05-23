Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yay Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Yay Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

24 – 30 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
23 Mayıs 2021
Yay Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Ay tutulması burcunuzda. Sizin için çok önemli bir 6 ay başlıyor.

Yaşamınızda nereye ve nasıl yön vermeniz gerektiğiyle önemli kararlar verebilirsiniz. Yenileniyor ve bir döngüyü kapatacaksınız. Hayatınızın her alanında dönüşümlere hazır olun. Kariyerinizde, ilişkilerinizde değişimler yaşanırken, bazı kişileri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. İkili ilişkilerle, evlilikle ilgili sorunlu birliktelikler bitebilir. İmajınıza ve fiziksel görüntünüzde değişimler yapabilirsiniz. Yer değişimleri ve taşınma kararı alabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası