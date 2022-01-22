Yay Haftalık Burç Yorumu / 24 Ocak – 30 Ocak 2022
24 Ocak – 30 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Çalışma koşullarında, mesleğinizde değişim, yeni ve farklı kariyer görüşmeleri, başlangıçlar yapabilirsiniz.
Yeni projeler ve ekip çalışmalarından gelir elde edilebilir. Sağlığınız önümüzdeki 1,5 yıl mercek altında olacaktır. Kronik sorunlar tetiklenirken, hormon, tiroid dengenize dikkat etmelisiniz. Spora başlayabilir, beslenme düzeninizi değiştirebilir, zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Bedeninizi dinlendirmeye özen gösterin. Alışkanlıklar ve günlük rutinlerde yenilik kararı alabilirsiniz.