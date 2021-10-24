Yay Haftalık Burç Yorumu / 25 Ekim – 31 Ekim 2021

25 Ekim – 31 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 1 ay gökyüzü sizi geriye çekerek hayatınızı gözlemlemeye ittiği bir dönemi başlatıyor.

Güneş Akrep seyahati arkanızdan dönen dolaplar, dedikodular, çevrenizle kim iyi, kim kötü muhasebe yaptığınız bir dönem olacak. Psikolojik olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz, zihninizi ve bedeninizi dinlendirin. Kronik sağlık sorunlarınız tetiklenebilir. Bu dönemi hayatınızı ve hedeflerinizi gözden geçirerek değerlendirin.