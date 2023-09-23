Yay Haftalık Burç Yorumu / 25 Eylül-1 Ekim 2023

25 Eylül-1 Ekim 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş'in Terazi burcuna geçişiyle hayaller, umutlar alanınız hareketlenecek, motivasyonunuz artacak. Sizin için şanslı etkiler devrede olacak. Yeni kariyer planları yapacak, üstlerinizden takdir göreceksiniz.

Yeni ortamlara girebilir, sosyal ağınızı genişletebilir, çevrenizden destek alabilirsiniz. Gelecek planlarınızı hayata geçirebilir, yeteneklerinizi görünür kılabilirsiniz. Ekip çalışmalarından başarı yakalayabilir, yeni topluluklara dahil olabilir, terfi, zam alabilir ya da görev değişimleri yaşayabilirsiniz. Sosyal medya, tanıtım, reklam, basın yayın gibi alanlarda başlangıçlar söz konusu olabilir. Bazı birliktelikleri, bazı arkadaşlıkları elemek, yolları ayırmak gündeme gelebilir. Bazı birliktelikler teklifle ciddiyete evrilebilir.