Yay Haftalık Burç Yorumu / 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

25 Nisan – 1 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Meslek hayatınız, çalışma ortamınız, günlük hayatınızla ilgili radikal dönüşümler meydana gelebilir.

Yeni bir işe girebilir, çalışma şeklinizi değiştirebilir, yaşam alanınızla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Aile, ev, ebeveynlerle ilgi gündemler, taşınmak, evden çalışmak, evde tadilat gibi etkiler söz konusu olabilir. Gayrimenkul alım satım ya da bir menkulü değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ebeveynlerin sağlık sorunları varsa iyileşme getirebilir. Diyete başlayabilir, beslenmenizi değiştirebilir, zararlı alışkanlıkları bırakabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişiler işten ayrılabilir.