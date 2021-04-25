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Yay Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Yay Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

26 Nisan – 2 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
25 Nisan 2021
Yay Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Dolunayın ışığı bilinçaltınız ruhsal ve fiziksel sağlığına vurgu yapıyor.

Psikolojinize dikkat edin. Kendinizi önümüzdeki 15 gün yorgun ve endişeli hissedebilirsiniz. Uykunuza, beslenme sisteminize, sağlığınıza dikkat edin ve özenli olun. Bazı operasyon yad a tedaviler meydana gelebilir. Arkadan konuşulan dedikodular, bazı yüzleşmeler önünüze gelebilir. Ortak finansal kaynaklarda beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Uranüs etkisiyle kariyerinizde ani gelişen bir değişiklik, bitişler meydana gelebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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