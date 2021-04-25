Yay Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Dolunayın ışığı bilinçaltınız ruhsal ve fiziksel sağlığına vurgu yapıyor.

Psikolojinize dikkat edin. Kendinizi önümüzdeki 15 gün yorgun ve endişeli hissedebilirsiniz. Uykunuza, beslenme sisteminize, sağlığınıza dikkat edin ve özenli olun. Bazı operasyon yad a tedaviler meydana gelebilir. Arkadan konuşulan dedikodular, bazı yüzleşmeler önünüze gelebilir. Ortak finansal kaynaklarda beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Uranüs etkisiyle kariyerinizde ani gelişen bir değişiklik, bitişler meydana gelebilir.