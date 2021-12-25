Yay Haftalık Burç Yorumu / 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022
27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Jüpiter aile, ev, yuva ve atalar alanınızda ilerleyecek. Evinizden taşınabilir, evinizde çeşitli değişimler yapabilir, yer değişimi, şehir değişimleri gündeme gelebilir.
Evinize yapılacak dekorasyon, tadilat gibi konular öne çıkabilir. Geçmiş aile sorunlarınız varsa, çözülemeyen konuları çözümleyebilir, şifalandırabilir, onlara yardım ve destek sunabilirsiniz. Ebeveynlerinizden destek alacağınız bir dönem olacaktır. Gayrimenkul alım satım fırsatları yakalayabilirsiniz.