Yay Haftalık Burç Yorumu / 27 Eylül – 3 Ekim 2021

27 Eylül – 3 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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27 Eylül- 18 Ekim arası Merkür retrosu sosyal çevre ilişkileri, hedef ve gelecek planlarınız alanında gerçekleşecek.

Arkadaşlıklarda, sosyal ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar, küslükler meydana gelebilir, geçmiş konuların açılması söz konusu olabilir. Kariyerde yenilikler yapmak adına acele etmeyin, yeni bir işe başlamayın. Plan, proje ve sunumlarda aksaklıklar, toplantılarda gecikmeler meydana gelebilir. Fikir ve bilgi hırsızlıklarına bu dönem dikkat edin. Eski arkadaşlarınızla karşılaşabilir, eski aşklardan haber ve geri dönüşler gelebilir.