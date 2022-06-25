Yay Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022
27 Haziran – 3 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yeniay maddi konularda arzu ettiğiniz yenilikleri ve girişimleri hayatınıza getirebilir. Kredi çekmek isteyebilir, vergi yapılandırması, gayrimenkul alım satımı gibi konular öne çıkabilir.
Ailevi sorumluluklarınız bu dönem artabilir. Sağlığınıza bu dönem özen gösterin, bedensel ve ruhsal gerginliklerden kaçınmaya çalışın. Duygusal konularda krizlere karşı sakin kalın. Nafaka, miras, ortaklı paralar, aileyle ortak kazançlar, tazminat alanında sonuçlarla karşılaşılabilirsiniz. Eşinizin kaynaklarında, işinde bir yenilik söz konusu olabilir.