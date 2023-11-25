Yay Haftalık Burç Yorumu / 27 Kasım-3 Aralık 2023

27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş, Mars, Merkür burcunuzda, hareketli, zaman zaman gergin ve rekabetçi tutumlar devrede olabilir. Kendinizi stresli hissedebilirsiniz. Tüm ilişkiler dolunayla baskı altında, duygusal ilişkiler ve evlilik içerisinde tartışmalar, yanlış anlaşılmalar, ailevi konularda problemler yaşanabilir.

Ebeveynlerle ilgili sorumluluklar artabilir, fedakârlık göstermeniz gereken durumlar öne çıkabilir. Yaşamı sorgulayacaksınız. Bir dava, mahkeme açılabilir ya da sonuçlanabilir. Uzun zamandır istediğiniz bir konuyu hayata geçirmek için artık somut adımlar atmanız gerekebilir. İkizler vurgusuyla bazı konularda kararsızlık yaşasanız da görevinizi bilin, önünüze bakın ve yılmayın. Şartlar mücadele istiyor.