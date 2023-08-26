Yay Haftalık Burç Yorumu / 28 Ağustos-3 Eylül 2023

28 Ağustos-3 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Aile, kariyer, toplumsal statü ön planda. Önümüzdeki 10 gün ebeveynleriniz, çalıştığınız kişiler, patronunuz, üstlerinizle ilgili bazı sorumlulukların artışı gündeme gelebilir. Aile büyüklerinin sağlıklarıyla ilgilenmeniz gerekebilir.

Kimileri evliliğe adım atabilir, kimileri bir evlilik ya da birlikteliği bitirerek taşınmaya karar verebilir. Düzen değişimleri yaşanabilir. Hiçbir şey için acele etmeyin. Konular aldanmalar ve güvensizliklere açık. Yeni bir göreve atanabilir, terfi alabilir, doğum haritası olumsuz etkilenenler için ise istifalar gündeme gelebilir. Çalışma koşullarınız değişebilir. Eksiklerinizi nasıl tamamlayabileceğinizi düşünün. Bilgi yedeklemeye, mail, mesaj sorunlara karşı tedbirli olun.