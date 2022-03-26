Yay Haftalık Burç Yorumu / 28 Mart – 3 Nisan 2022

28 Mart – 3 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sizin için enerjisi yüksek, eğlenceli ve sosyal bir Yeniay. Kendinizi daha cesur hissedebilir, yeni fikirleriniz konusunda harekete geçebilirsiniz.

Hobilerinize vakit ayırabilir, sanatsal etkinliklere katılabilir, sosyal ortamlarınız hareketlenebilir. Yeteneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Aşk, birliktelik, yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Aşık olabilir, yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlara dair güzel yenilikler meydana gelirken, çocuk sahibi olmak istiyorsanız güzel haberler alabilirsiniz.