Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yay Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Yay Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

29 Mart - 4 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
28 Mart 2021
Yay Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Uzun zamandır beklediğiniz kariyer konularında netleşmeler yaşanacaktır.

Yeni kararlar alabilir, beklediğiniz ve projelendirdiğiniz bir konunun tamamlanması söz konusu olabilir. Yeni adımlar atabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde yeni kararlar, evlilik, ortaklık başlangıçları tetiklenirken, kimi ilişkilerde ayrılıklar da gündeme gelebilir. Bazı arkadaş ilişkilerinde anlaşmazlıklar da meydana gelebilir. Yeni tekliflere açık olduğunuz bir süreçtesiniz. Çocuklarınızın yaşamı ve eğitimiyle ilgili beklentiler ve planlar nihayete erebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güneş Koç burcunda: Hızlı ve öfkeli
13 Mart Balık Yeniayı: Ol der ve olur…
Güneş-Neptün kavuşumu: Rüyalar gerçek olsa…