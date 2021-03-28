Yay Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Uzun zamandır beklediğiniz kariyer konularında netleşmeler yaşanacaktır.

Yeni kararlar alabilir, beklediğiniz ve projelendirdiğiniz bir konunun tamamlanması söz konusu olabilir. Yeni adımlar atabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde yeni kararlar, evlilik, ortaklık başlangıçları tetiklenirken, kimi ilişkilerde ayrılıklar da gündeme gelebilir. Bazı arkadaş ilişkilerinde anlaşmazlıklar da meydana gelebilir. Yeni tekliflere açık olduğunuz bir süreçtesiniz. Çocuklarınızın yaşamı ve eğitimiyle ilgili beklentiler ve planlar nihayete erebilir.