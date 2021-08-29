Yay Haftalık Burç Yorumu / 30 Ağustos – 5 Eylül 2021

30 Ağustos – 5 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür'ün Terazi burcu yolculuğu hedeflerinizi, umutlarınızı harekete geçiriyor.

Yeni anlaşmalar, projeler, yeni planlar, sunumlar, yeni insanlarla tanışmak ve yeni çevrelere girmek adına güzel bir dönem olacak. Yeni iş görüşmeleri, kariyerde yükselme ya da sosyal çevrenizle hareketlenebilir, tekliflerle karşılaşabilir, topluluklar, gruplarla bilgi alışverişleri, fikir paylaşımları yapabilirsiniz. Seçimlerinizi düzgün ele alın ve sizi aşağıya çeken insanlardan uzak kalın.