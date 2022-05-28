Yay Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022
30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
İlişkilerle ilgili yeni gelişmeler, evlilik kararı ya da yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Kalbi boş olanlar için yeni aşk başlayabilir. Tutkulu olacaksınız. Yaratıcı sanatsal çalışmalar, zihinsel yaratıcılık, yatırımlar adına kazançlar sağlanabilir
Hobilerinizden para kazanabilirsiniz. Çocuklarınızın geleceğini planlayabilir, değişimler içine girebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız yeniay enerjisi size şans getirecektir. Yeni bir iş görüşmesi, iş değişimi, estetik ve fiziksel görünümünüzde değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Tüm önemli kararlarda harekete geçmek için 6 Haziran sonrasını bekleyin.