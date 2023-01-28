Yay Haftalık Burç Yorumu / 30 Ocak-5 Şubat 2023
30 Ocak-5 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
20 Şubat'a kadar evinizle ilgilenebilir, evinizle ilgili yenilikler yapabilir, ertelediğiniz tadilat, tamirat işlerini ele alabilirsiniz. Kimileriniz için yer değişimi, taşınma gibi konular gündeme gelebilir.
Gayrimenkul kiralama, alım satım gibi konularda yavaşlama yaşadıysanız bu alanda hızlanma gerçekleşebilir, sorunlar çözülebilir. Evinizde daha fazla misafir ağırlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bekleyen işler hızlanıyor. Yeni girişimlerde bulunabilir, maddi konularda kaynaklarınızı toparlayabilir, Sizi ileri taşıyacak hareketlenmeler yaşayabilirsiniz.