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Yay Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yay Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

İletişim alanınız hareketleniyor. Yeni fikirlere, yeni projelere başlayabilir, yeni anlaşma ve sözleşmelere adım atabilirsiniz.

Yeni eğitimler gündeme gelebilir. Teknoloji, sosyal medya, ticaret gibi girişimler öne çıkabilir. Kısa seyahat kararı alabilir, kardeşleriniz, yakın çevrenizle ilgili konular yaşamınızda yer alabilir. Yaşama bakış açınızı, düşünce şeklinizi değiştirin. Çalışma ortamınızda ani değişimler meydana gelebilir. Önümüzdeki 15 gün iyi organize olun, sağlam adımlar atın.

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