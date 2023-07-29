Yay Haftalık Burç Yorumu / 31 Temmuz-6 Ağustos 2023

31 Temmuz-6 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İş seyahatleri ya da tatil programları önümüzdeki 10 gün öne çıkabilir. Bir eğitimi bitirebilir, bir eğitim verebilir, mezun olabilir, bir eğitim başvurusunun sonucunu alabilirsiniz.

Yeteneklerinizi değerlendirebilir, aklınızdaki projeler için harekete geçebilir ya da daha önceki planları artık hayata geçirebilirsiniz. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, akrabalarınız ve yakın arkadaşlarınızla ilgili gündemler meydana gelebilir, ilişkilerde zaman zaman gerginlikler yaşanabilir. Komşularla ilgili bazı konular, taşınma, yer değişimi gerçekleştirmeniz mümkün. Reklam, organizasyon, pazarlama, satış, sosyal medya alanında gelişmeler, sözleşmeler yaşanabilir. Aracınızın bakımı, araç alım satımı gündeme gelebilir.