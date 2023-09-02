Yay Haftalık Burç Yorumu / 4-10 Eylül 2023
4-10 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aile, ev, yuva alanında durumlar, yeni bir yuva kurabilir, düzen değiştirebilir, ayrılabilir, çalışma şeklinizi değiştirebilirsiniz. Taşınmaya karar verebilirsiniz. Aile içinde iletişimsel sıkıntılar, gerginlikler yaşanabilir. 15 Eylül'e kadar kariyerde ani girişimlerden kaçının.
Görev değişimi, yer değişimi, farklı projelere dahil olmak gibi etkilerle karşılaşabilirsiniz. Venüs retrosu bitiyor artık yeni eğitimlere başlayabilir, kurslara katılabilir, kendinizi geliştirebilir, seyahatlere çıkabilirsiniz. Bununla birlikte yönetici gezegeniniz retroya başlıyor, hayat düzeninizde değişimler yapmak isteyecek, yaşamınızı gözden geçireceksiniz. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını görebileceğiniz bir dönem.