Yay Haftalık Burç Yorumu / 4 Ekim – 10 Ekim 2021

4 Ekim – 10 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay 6 Ekim itibariyle önümüzdeki 15 gün gelecek plan ve projelerinizle ilgili aksilikleri ön plana çıkartabilir.

Merkür retrosunda yeni kariyer başlangıçlardan kaçının. Arkadaşlıklarınızda geçmiş konuların gündeme gelmesi, bazı arkadaşlıkların sonlanması, kardeşlerinizle varsa onlarla ilişkilerde de bakış açınızı değiştirmeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir. Kazançlarınızda yeni fırsatlar, projeler, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrede yeni tanışmalar, Merkür retrosuyla eski aşklardan geri dönüşler olabilir dikkat edin. Sağlığınızla ilgili hassasiyetler meydana gelebilir.