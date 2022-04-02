Yay Haftalık Burç Yorumu / 4 Nisan – 10 Nisan 2022

4 Nisan – 10 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 10 gün Koç Yeniayı etkileri devam ediyor. Çocuklarınızın gündemleri, yeni ilişkiler, yeni bir aşk, var olan ilişkilerini hareketlendiren planlar ön plana çıkabilir.

Yeni hobilere başlayabilir, yenilenmek isteyebilirsiniz. Venüs Balık geçişiyle evinizi güzelleştirebilir, yuvanıza vakit ayırabilir, taşınabilir, tadilat yaptırabilir, aile ilişkilerinizi düzenleyebilir, ebeveynlere vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinin sağlığına dair gündemler meydana gelebilir.