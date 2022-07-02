Yay Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022
4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki hafta Mars Boğa transiti Temmuz ayı itibariyle aşk, romantizm alanını hareketlendirecek. Hayattan keyif alma enerjiniz yükseliyor.
Yeni bir aşka başlayabilir, seyahatlere çıkabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatında, işinde, eğitiminde önemli değişimler yaşanabilir. Kimileri torun sahibi olabilir, kimileri hamilelik ve doğum gibi yenilikleri karşılayabilir. Bir hobinizde profesyonelleşmek isteyebilir, hobinizden para kazanabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili gündemler yaşanabilir.