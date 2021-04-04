Yay Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Öğrenmeye meraklı, konuşkan, hareketli çocuklardır. Kalabalıkları sever, arkadaşa ihtiyaç duyar ve herkesle rahatça anlaşır.

İyimserdir, değişkendir. Araştırmacı çocuklardır. Dışarıdaki dünyayı keşfetmek ister. Maceracı sporlara düşkündür. Anneyi yargılayıcı olarak görür ve dengesiz olarak nitelendirebilir. Erken yaşlarda evinden uzaklaşmak ister. Bağımsızlıklarına önem verirler. Hiçbir şeyi takmayan, coşkulu enerjilerinin altında sevgi ihtiyacı çok yüksektir. Ay Yay çocuğunuzun duygu eksikliklerine dikkat edin. İkili ilişkilerinde ileriki yaşlarında mutsuzluk yaşamaması için sevginizi hissettirin ve üzerinde fazlaca tahakküm kurmayın.