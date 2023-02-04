Yay Haftalık Burç Yorumu / 6-12 Şubat 2023

6-12 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kendinizi enerjik hissettiğiniz, keyifli bir 10 gün. İlişkilerinizde romantik teklifler alabilir, yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Uzun bir seyahat planı yapabilir, yolculuğa çıkabilir, yurtdışı eğitim, yurtdışı yaşam gibi konularınız varsa hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Yabancı ülkelerle satış, pazarlama, müşteriler alanında beklediğiniz işler hızlanabilir, sürpriz tamamlanmalar yaşanabilir. Akademik alanda kendinizi ortaya koyduğunuz, başarı yakalayabileceğiniz bir dönem. Medya, sosyal medya, iletişim, projeler alanında şanslar yakalayabilir, yeni bir eğitime başlayabilir, ya da bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Hukuksal konularda beklentiniz varsa sonuçlanabilir.