Yay Haftalık Burç Yorumu / 6 Eylül – 12 Eylül 2021

6 Eylül – 12 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kariyer ve toplumsal statü ön planda. Önümüzdeki 15 gün iş pozisyonu, iş başvuruları, iş değişiklikleri yapabilirsiniz.

İş arıyorsanız sürpriz haberlerle yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Patron, müdür ya da aile büyükleriyle çalışıyorsanız yaşamınızdaki otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Özel ilişkilerinizde ciddiyet içeren yeni adımlar, evlilik kararları, partnerinizin aileyle bir araya gelmesi ya da yeni teklifleri ön plana çıkartabilir. Sorumluluklarınız artabilir, çalışma koşullarınızın değişimi gündeme gelebilir.