Yay Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022
6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
30 Mayıs Yeniayı etkileri devam ederken evlilik, birliktelik, ilişkilerle ilgili önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili güzel haberler, aşk hayatında sürprizler, yaratıcı konular, yeteneklerin öne çıkması söz konusu.
Eşinizin hayatında olumlu haberler, fırsatlar gelebilir. Evlilik ya da birlikteliklerde çatışma yaşayanlar için çözüm yolları bulunacaktır. Yeni insanlarla tanışabilir, seyahatlere çıkabilirsiniz. Merkür retrosunun bitimiyle yaşamınızda yarım kalmış konular sonuca ulaşabilir. Venüs- Uranüs kavuşumuyla kalp, tansiyon sağlığınıza dikkat edin.